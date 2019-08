Un programme aide les parents à reconnaître si leur enfant est membre d'un gang de rue

Un organisme à but non lucratif de Calgary lance un programme d’éducation pour aider les parents à reconnaître les signes indiquant que leur enfant fait partie d’un gang de rue.

Alors que les données de la police montrent une hausse de la violence dans la ville, le centre Youthlink Calgary Police Interpretive se donne la mission de prévenir le recrutement des jeunes par les réseaux criminels.

Selon ces données, il y a eu 55 fusillades dans la métropole entre janvier et la fin du mois de juillet. La moitié de ces crimes se sont déroulés dans le nord-est de Calgary.

Selon la directrice du centre, Tara Robinson, une partie de la solution à l’augmentation de la violence dans la métropole passe par la sensibilisation des parents au fait que les jeunes peuvent être ciblés par les recruteurs des groupes criminels.

Le programme, offert jusqu’à la fin septembre, donne des conseils aux parents sur la façon d’aborder le problème avec leur enfant en plus de leur indiquer où ils peuvent aller chercher de l’aide.

Ces derniers se feront aussi enseigner à être à l’écoute des changements dans le comportement de leur enfant.

« Par exemple, si votre enfant est bon à l’école et que ses notes deviennent soudainement moins bonnes, il y a normalement une raison pour cela, indique Tara Robinson. Ou s’ils reviennent à la maison avec un nouveau cellulaire et qu’ils n’ont pas l’argent pour s’en procurer un, c’est un signe. »

Les gangs de rue approchent des enfants dès l'âge de 12 ans, ajoute le responsable du programme.

Dès jeudi soir, des présentations seront offertes gratuitement aux parents qui peuvent se faire accompagner de leur enfant s’il a plus de 12 ans. Le programme est offert jusqu'à la fin septembre, mais il pourrait l'être plus longtemps si la demande le justifie.

Cette initiative se fait en partenariat avec Service de Police et la Ville de Calgary. Les responsables indiquent toutefois qu'aucun argent supplémentaire n'est nécessaire pour la mettre en oeuvre. « Ça ne coûte rien, on fait juste des changements au sein du personnel pour que ce programme voie le jour », explique Tara Robinson.

« Calgary a un problème »

Les gangs de rues recrutent de plus en plus des jeunes puisque « les enfants lorsqu’ils se font arrêter n’ont souvent pas d’antécédent criminel et si la police fait une recherche dans ses dossiers, elle ne trouve rien », explique Doug King, professeur en études judiciaires à l’Université Mount Royal.

Malheureusement, avant qu’il n’arrive quelque chose de grave, la majorité des parents ne savent pas que leur enfant est dans un gang de rue. Doug King, professeur en études judiciaires, Univ. Mount Royal

Si le professeur pense que le programme aidera à améliorer la situation à Calgary, d’après lui, l’initiative ne réussira tout de même pas à réduire la criminalité.

Doug King est d’avis que la police doit être plus proche de la communauté en augmentant sa présence dans la ville et en se faisant plus visible.