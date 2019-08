Tarifs de gros : le CRTC critiqué par les grands fournisseurs d'accès à Internet

Vidéotron et Shaw Communications joignent leur voix aux grandes entreprises de télécommunications du pays qui ont exprimé leurs inquiétudes face à la décision du CRTC d'abaisser les prix que les plus petits fournisseurs internet doivent payer pour utiliser leurs réseaux.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a décidé de réduire les tarifs de gros pour les petits fournisseurs qui accèdent aux réseaux d'accès haute vitesse actuels des grandes sociétés de câblodistribution et de téléphonie.

La filiale de Québecor s'est inquiétée, mercredi, des conséquences à long terme de ces changements.

Il est démontré qu'une économie numérique forte, appuyée sur des réseaux performants, favorise le développement économique de nos communautés et nous sommes inquiets des conséquences qu'un retard dans les investissements pourrait causer à long terme au pays Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron

Vidéotron estime que la décision du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aura des répercussions financières rétroactives de l'ordre de 50 millions de dollars et elle prendra le temps d'évaluer l'ensemble des options qui s'offrent à elle .

Shaw, établie à Calgary, affirme elle aussi que la décision des autorités fédérales aura des conséquences à long terme.

Avec le temps, cette décision sera considérée comme une vision à court terme et aura des conséquences négatives considérables pour les consommateurs et pour les investissements futurs nécessaires au renforcement de la capacité de réseau dans toutes les régions du Canada Brad Shaw, directeur général de la société, Brad Shaw

Bell Canada avait annoncé lundi qu'elle limiterait l'expansion de ses services à large bande dans les zones rurales en raison de cette décision, tandis que Rogers Communications et Cogeco Communications ont exprimé leur déception et indiqué qu'elles évalueraient leurs options.

La semaine dernière, le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a publié les tarifs définitifs que les plus petits fournisseurs, tels que TekSavvy et Distributel, doivent payer aux principaux joueurs du secteur des télécommunications afin d'utiliser leur réseau à large bande à la suite de l'établissement de tarifs provisoires en 2016.

Les tarifs définitifs sont inférieurs de 15 à 43 % aux tarifs provisoires, en ce qui a trait à la capacité mensuelle, et de 3 à 77 % pour les tarifs d'accès.

Selon le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes , cette mesure permettra de favoriser la concurrence parmi les services internet à large bande et l'instauration de tarifs abordables pour les consommateurs.