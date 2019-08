Ottawa octroie 50 millions pour l'aménagement du grand parc de l'ouest de Montréal

De passage à Montréal, le premier ministre Justin Trudeau s'est attardé à l'hôtel de ville, le temps d'annoncer, aux côtés de la mairesse Valérie Plante, cet investissement pour la protection de milieux humides.

« À Montréal, les gens ont constaté les dommages et l'incertitude provoqués par les inondations de 2017 et de 2019. C'est pourquoi notre gouvernement agit. En investissant dans les infrastructures dont nos villes ont besoin, nous aidons les Canadiens à s'adapter aux effets de la crise climatique, tout en créant des communautés plus résilientes et plus fortes », a dit M. Trudeau.

La mairesse Plante se dit pour sa part heureuse de pouvoir compter sur un partenaire qui comprend les enjeux environnementaux.

« Devant les conséquences des bouleversements climatiques, Montréal multiplie ses efforts pour offrir des milieux de vie résilients et durables. C’est dans ce contexte que nous avons présenté il y a deux semaines un immense projet de conservation et de protection de la biodiversité dans l’ouest de l'île, le futur grand parc de l’Ouest », a déclaré Mme Plante.

Conserver les milieux humides

« L’appui financier du gouvernement fédéral nous permettra de préserver et d’aménager une vaste infrastructure naturelle et d’agir afin de conserver les milieux humides qui sont irremplaçables », a encore expliqué la première magistrate, avant d'être plus spécifique à propos des travaux qui seront effectués pour protéger les populations avoisinantes.

« Le fonds nous permettra également de bonifier le fonctionnement des quatre émissaires pluviaux dans deux secteurs de Pierrefonds, qui ont été sévèrement touchés par les crues printanières des années dernières », a poursuivi la mairesse, ajoutant que ces travaux devraient contribuer à « prévenir les débordements printaniers de la rivière des Prairies », dans ce secteur de l'île.