La vente de Capitales Médias ira rondement, prévoit le syndic

Au rythme ou vont les choses, l'aide d'urgence de 5 M$ accordée par le gouvernement du Québec lundi sera donc épuisée avant les Fêtes.

« L'acquéreur éventuel pour ces actifs-là, à mon avis, est probablement un groupe ou des groupes qui sont au Québec présentement », a déclaré Christian Bourque de la firme PricewaterhouseCoopers.

« Ces gens-là sont déjà sensibilisés, sont déjà mobilisés », a-t-il ajouté.

Le juge a qualifié de grand défi l'échéancier décrit par le syndic pour trouver le ou les nouveaux propriétaires.

Les documents déposés en cour révèlent que Capitales Médias a enregistré des pertes nettes de plus de 25 M$ en 2018 et plus de 8 M$ en 2017.

La valeur des actifs n’atteint pas 15 M$ alors que ses passifs avoisinent les 40 M$.

Le seul créancier garanti de Capitales Médias est Investissement Québec, qui avait accordé un prêt de 10 M$.

Les créanciers non garantis totalisent des dettes de 17 720 480,97 $.

Quelques créanciers non garantis de Capitales Médias : Abonnements perçus d’avance et autres : 4 897 122 $

Salaires, vacances et bénéfices marginaux courus : 3 405 166 $

Imprimerie Transcontinental : 900 000 $

Taxes de vente à payer : 352 405 $

Agents et camelots : 188 361 $

La Presse Canadienne : 96 002 $

Il y a pas mal de personnes qui se sont manifestées, je pense que l'information demeure extrêmement importante pour notre population , a déclaré le président-directeur général de GCM, Claude Gagnon.

Ce serait extrêmement grave s'il fallait perdre nos médias d'information. On a non seulement besoin de médias, mais on a besoin d'une certaine diversité , ajoute M. Gagnon.

Plus de détails à venir