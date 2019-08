Vivre la Proclamation de 1982 comme si on y était, grâce à une application

La gestionnaire des programmes éducatifs du MCDP, Lise Pinkos explique que cette application permet à l’utilisateur de voir des images d’objets et de personnes qui ont participé à l’histoire de la Proclamation, comme si elles étaient présentes dans la salle.

Une fois qu’on lance l’application, on peut voir la proclamation de la Loi, on est entouré d’un peu de pluie : lorsqu’elle est signée en 1982, il pleuvait, alors c’est comme si cette Charte était devant nous.

La Proclamation de la Loi constitutionnelle complète le processus de rapatriement de la Constitution canadienne. Cette nouvelle Constitution comprend une Charte des droits et libertés et une nouvelle formule permettant de modifier le texte constitutionnel sans l'assentiment du Parlement britannique. La Proclamation a été signée par la Reine Élizabeth II et le premier ministre Pierre Elliott Trudeau le 17 avril 1982.