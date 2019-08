La folie du fricot bat son plein à Shediac

La folie du fricot permet aux restaurateurs de faire découvrir ce plat substantiel aux visiteurs tout en se démarquant auprès des consommateurs de la région.

Au bistro Racines anciennes, situé le long de la rue Main, lorsqu’on goûte un fricot, on goûte aussi à l’histoire acadienne.

J’ai voulu raconter l’histoire à travers mon fricot et montrer aux gens que c’était comme ça qu’on se nourrissait autrefois.

Cuisinière depuis près de 40 ans, Pat Snider adore la cuisine acadienne. Sa recette de fricot lui a été transmise par sa mère.

Je mets beaucoup d’oignons, beaucoup de sarriette et beaucoup de pâtes. J’aime que le bol soit vraiment rempli.

Sébastien Després a vendu des centaines de bols de fricot depuis le début du concours.

Si ce plat fait partie de son menu régulier, il propose un fricot rehaussé pour le Congrès mondial acadien.

On l’a fait avec de la sarriette ancienne d’Acadie, en fleurs [...]. On a surtout les os, alors on a un beau fricot qui a du punch,. C’est un fricot pour gagner une compétition.

Sébastien Després, propriétaire du Moque-Tortue