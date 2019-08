École 036 : des commissaires veulent casser la décision de la CSPO

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) doit se réunir jeudi soir, en séance extraordinaire, pour discuter à nouveau du dossier de l'école 036. La séance a été organisée à la demande de deux commissaires, Nathalie Villeneuve et Alain Gauthier.

J’ai demandé une séance extraordinaire dans le but de faire renverser la décision et ainsi maintenir l’échéancier déjà prévu, a affirmé la commissaire Villeneuve en entrevue à Radio-Canada. Elle souhaite remettre l’appel d’offres en vigueur et vise une ouverture de l’école à la rentrée 2021.

Le Plateau, à l’heure actuelle, ne peut pas se permettre de retarder d’une année l’ouverture de l’école 036. Nathalie Villeneuve, commissaire à la CSPO

Selon elle, les changements aux plans n'augmenteront pas la capacité d'accueil de l'école, ce qui ne justifie pas un nouveau report d'un an.

Pour sa part, le commissaire Alain Gauthier croit notamment que l'accent doit être mis sur la saine gestion des finances publiques.

Pour pouvoir agrandir, ce qui va coûter des millions de plus, on va forcer Québec à dépenser encore des millions de plus pour nous louer des salles de classe temporaires? s'est-il questionné en entrevue à Radio-Canada.

Un moment donné, c'est beau d'avoir des corridors plus larges puis une salle polyvalente, mais il faut faire un petit calcul. Est-ce que c'est responsable de faire ça? Alain Gauthier, commissaire à la CSPO

L'école qui accueillera quelque 300 élèves doit être construite dans le quartier du Plateau, dans le secteur d'Aylmer, à Gatineau, mais le projet a subi des délais dans les dernières années.

La semaine dernière, la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais avait confirmé que l’ouverture de l’école 036 allait être reportée à nouveau, soit en 2021.

Un mois après avoir transmis un chèque, le ministère de l'Éducation du Québec aurait demandé à la commission scolaire de refaire les plans pour ajouter de l’espace, selon le président de la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais , Mario Crevier.

Les plans de l’école doivent être revus en raison de nouvelles exigences du gouvernement provincial.

Par ailleurs, les coûts additionnels engendrés par ce délai supplémentaire devront être déboursés à même l’enveloppe budgétaire déjà octroyée par le gouvernement québécois dans le cadre de ce projet.