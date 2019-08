David Doucet signe avec les Eagles du Cap Breton

David Doucet, de Baie-Sainte-Anne, au Nouveau-Brunswick, a signé un contrat avec les Eagles du Cap-Breton et jouera jeudi contre Moncton lors du camp préparatoire en vue de la saison qui commencera à la fin du mois de septembre.

David Doucet était parmi les 11 Acadiens qui ont entendu leur nom lors du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec , les 8 et 9 juin derniers.

Ce sont les Eagles du Cap-Breton (jusqu'à la saison dernière, l'équipe se nommait les Screaming Eagles) qui ont appelé Doucet lors de la deuxième ronde du repêchage. Il a dû patienter 24 choix avant de finalement entendre l'équipe des Maritimes l'inviter à revêtir leur chandail.

Un peu plus de deux mois plus tard, alors que le camp d'entraînement vient tout juste de commencer, sa nouvelle équipe vient de lui offrir un contrat. Absent pour les deux premières joutes préparatoires, il sera de la partie jeudi soir contre les Wildcats de Moncton.

Ils m'ont confirmé que j'avais une place sur l'équipe et que c'était à moi de choisir. J'ai décidé que c'était là que je voulais jouer et j'ai très hâte de commencer mon année avec les Eagles du Cap-Breton. David Doucet

Jeudi soir, Doucet enfilera les patins pour jouer contre une équipe qu'il a longtemps encouragée. Il admet être un peu nerveux, mais dès que le réchauffement sera terminé, il sera prêt à jouer comme dans n'importe quelle partie. C'est cool pour moi d'aller à Moncton. Je vais avoir des amis, de la famille qui vont venir me voir jouer. Ça va être une bonne expérience.

David Doucet affirme avoir trimé dur tout l'été pour se prouver à sa nouvelle organisation qu'il mérite cette place dans l'équipe. C'est donc une première victoire pour le centre de 16 ans, mais il devra continuer le travail, car l'équipe aspire à une bonne saison cette année.

Avec un nouveau nom et un nouveau logo, une nouvelle direction et un nouvel entraîneur, une certaine atmosphère règne sur la communauté de hockey à Sydney, au Cap-Breton. Pour la première partie pré-saison à domicile, plus de 1200 partisans se sont déplacés.

Il reste trois matchs préparatoires pour les Eagles, deux contre Moncton et une contre les Sea Dogs de Saint-Jean.

Les Eagles amorceront leur saison régulière le 20 septembre, contre le Titan d'Acadie-Bathurst

Deux Acadiens retranchés

Parmi les Acadiens repêchés lors du dernier encan à Québec, Yanic Duplessis, de Saint-Antoine, a été retranché par les Voltigeurs de Drummondville. Une blessure subie pendant le camp d'entraînement n'a pas aidé sa cause.

Cédric Bastarache, de Bouctouche, a été coupé par le Titan d'Acadie-Bathurst.