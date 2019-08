Les partis promettent plus d’investissements en tourisme et dans les infrastructures

Dans le cadre de la campagne électorale, les néo-démocrates du Manitoba promettent d’investir 6,6 milliards de dollars dans les routes, les hôpitaux et les écoles. Les progressistes-conservateurs quant à eux donneraient plus d’argent pour la promotion du tourisme.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Wab Kinew, juge que ces dépenses en construction et en aménagement d’infrastructures créeraient 50 000 emplois dès le premier mandat de son parti.

Wab Kinew a également promis, s’il le NPD est élu, de meilleures relations de travail avec la Ville de Winnipeg afin que les projets puissent avancer efficacement.

Du côté des conservateurs, le gouvernement consacre actuellement 4% des recettes du tourisme à la promotion de l'industrie grâce à Travel Manitoba. Le chef conservateur, Brian Pallister augmentera à 5% ce montant s'il est réélu.

Selon Colin Ferguson, président de Travel Manitoba, cette augmentation représenterait environ 3 millions de dollars supplémentaires par an. Il admet que cet argent pourrait aider à vendre davantage la province comme destination et attirer plus de touristes.