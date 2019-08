Andrew Berry, accusé du meurtre de ses filles, témoignera lors de son procès

Andrew Berry, accusé du meurtre de ses deux jeunes filles, compte, selon son avocat, attester qu’il n’est pas coupable et qu’il a été attaqué par quelqu’un dans sa salle de bains le jour des meurtres en 2017.

L’avocat de M. Berry, Kevin McCullough, a présenté sa défense mercredi matin en Cour suprême de la Colombie-Britannique avant que l’accusé ne soit lui-même appelé à témoigner.

Le père a plaidé non coupable à deux chefs d’accusations de meurtres au deuxième degré de ses filles Chloe, 6, et Aubrey, 4.

Les deux petites filles ont été retrouvées sans vie, poignardées, dans leurs chambres dans l’appartement d’Andrew Berry le jour de Noël 2017. M. Berry a été retrouvé par les policiers dans sa baignoire, ayant subi de sérieuses blessures provoquées par un couteau au cou et à la gorge.

Les corps de Chloe Berry, 6 ans, et d'Aubrey Berry, 4 ans, ont été retrouvés dans un appartement de Victoria, en Colombie-Britannique, le jour de Noël. Photo : Soumise

Mercredi, M. McCullough a raconté au jury que son client avait une dette de jeu de 25 000 $ à des usuriers. Selon la défense, M. Berry avait accepté de garder un paquet chez lui, dans le cadre de l'acquittement de sa dette, et avait donné des clés de rechange de sa résidence à des hommes liés aux usuriers.

M. Berry attestera au cours de son témoignage qu’il a joué dans la neige avec ses filles pendant des heures le matin du 25 décembre 2017. Il allègue qu’en rentrant dans son appartement, il a été attaqué et assommé dans sa salle de bains.

Son avocat dit qu’il a retrouvé les filles mortes dans leur chambre à son réveil.

Plus tôt dans le procès, le jury a entendu qu’une lettre de suicide a été découverte dans l’appartement de M. Berry, mais selon M. McCullough, la lettre datait d’un mois avant les meurtres et avait été écrite quand le père avait perdu tout son argent aux jeux et qu'il savait qu'il ne pourrait pas s'acquitter de sa dette.

La Couronne a terminé de présenter ses arguments vendredi, plus de quatre mois après le début du procès.