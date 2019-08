Retour à la normale dans le métro après un dégagement de fumée

Le service est revenu à la normale sur les lignes jaune, orange et verte du métro de Montréal, après qu'un dégagement de fumée à la station Berri-UQAM eut forcé l'évacuation de nombreuses stations et une interruption sur ces trois lignes.

Le service a ainsi cessé temporairement sur l'ensemble de la ligne jaune, entre Lionel-Groulx et Henri-Bourassa sur la ligne orange, et entre Lionel-Groulx et Viau sur la ligne verte.

Les stations Berri-UQAM, Bonaventure, Square-Victoria-OACI, Champ-de-Mars, Papineau, Viau, Joliette, Côte-Vertu, Jean-Drapeau et Longueuil ont toutes été temporairement évacuées.