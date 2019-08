Travaux à l’aéroport de Fond-du-Lac : « la province nous a abandonnés »

Il estime que la province a abandonné les membres de la communauté de Fond-du-Lac après avoir entamé des études d’ingénierie, en mai 2018.

Cette mesure avait été prise quelques mois après qu’un avion de la compagnie aérienne West Wind Aviation s'était écrasé près de l’aéroport, faisant notamment un mort et neuf blessés graves.

Situation préoccupante

La province nous a donné sa parole et s’est engagée à faire tout en leur possible pour que les travaux soient réalisés, mais notre projet ne semble plus être une priorité , s'indigne-t-il.

La situation est d’autant plus préoccupante, selon Louie Mercredi, dans la mesure où la Saskatchewan a décidé de ne pas inclure le projet de l’aéroport au sein de la liste des projets d’infrastructures pour lesquels elle espère obtenir du financement de la part d’Ottawa.

L’agrandissement de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Moose Jaw figure dans cette liste de 27 projets d’infrastructures.

Le transport aérien est indispensable à Fond-du-Lac

La ville de Moose Jaw n’a pas besoin d’une nouvelle piste. Nous sommes la communauté la plus éloignée de la province et le transport aérien représente 90 % de nos déplacements , indique Louie Mercredi.

De son côté, le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, Bobby Cameron, est lui aussi d’avis que la province n’en fait pas assez pour assurer la sécurité des membres de la communauté de Fond-du-Lac.

La vie des citoyens devrait être la priorité du gouvernement. Cette piste est absolument nécessaire pour la communauté pour empêcher d’éventuelles tragédies , indique-t-il.

Depuis l’accident survenu à l’aéroport de Fond-du-Lac le 13 décembre 2017, la communauté éloignée a multiplié les demandes auprès du gouvernement provincial afin qu'il agisse pour la sécurisation de la piste d’atterrissage.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) avait aussi formulé, en décembre 2018, deux recommandations à Transports Canada en vue de sécuriser l’aéroport.

Le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada avait ainsi proposé de fournir de l’équipement adéquat à l’aéroport de Fond-du-Lac, en plus de signaler les lieux où l’équipement de dégivrage et d'antigivrage était inadéquat.

Pour sa part, Ottawa a annoncé en février dernier, un investissement de 12 millions de dollars pour réaliser des travaux à l’aéroport de Fond-du-Lac.