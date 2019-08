Le Grand défi canadien de kayak attend les pagailleurs à Timmins ce week-end

Le onzième festival et Grand défi canadien de kayak de Timmins se déroule en fin de semaine sur les eaux des rivières Mattagami, Mountjoy et du lac Miller.

Les courses de kayak dans neuf catégories auront lieu samedi toute la journée.

L’événement comprend également plusieurs des activités récréatives pour toute la famille dans les parcs et sur les cours d’eau ainsi que des concerts et un feu d’artifice.

Guy Lamarche, directeur du tourisme, des événements et des communications, à la Ville de Timmins a indiqué que bon an mal an, l’événement de trois jours attire environ 15 000 personnes.

« D’une année à une autre, on voit des gens de Sudbury, de Thunder Bay, de North Bay, d’Ottawa qui viennent ici pour l’ampleur du festival. »

Le festival et Grand défi canadien de kayak de Timmins se déroule du 23 au 25 août.