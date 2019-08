Un nouveau fonds à Winnipeg pour faire progresser l’égalité des genres dans le monde

Le Fonds pour l’innovation et la transformation (FIT) de 16,5 millions de dollars sera géré par le Conseil manitobain pour la coopération internationale (CMCI). Il permettra d’appuyer les petites et moyennes organisations canadiennes dans la mise à l’essai de solutions novatrices afin de promouvoir l’égalité des genres dans les pays du Sud.

Selon la directrice de l’innovation du FITfonds pour l’innovation et la transformation , Christina MacIsaac, le fonds est financé par Affaires mondiales Canada et vise à appuyer 50 à 70 projets.

Afin de permettre aux organismes de comprendre le nouveau programme, le Conseil manitobain pour la coopération internationale organise des portes ouvertes à son siège social à Winnipeg mercredi.

Les projets des organismes qui aspirent à ce fonds doivent proposer des solutions qui résolvent des défis permanents , explique Mme MacIsaac.

Elle ajoute que les domaines visés sont variés : Cela peut être la santé, l’éducation, l’agriculture, etc.

Les organisations qui seront retenues par le FITfonds pour l’innovation et la transformation recevront un financement variant de 150 000 $ à 250 000 $ pour mettre leur idée à l’essai sur une période de 6 à 15 mois.

Selon Christina MacIsaac, les premiers projets qui seront sélectionnés recevront de l’argent au début de l’année 2020.