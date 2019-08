Les conservateurs lancent leur campagne électorale sur la Côte-Nord

François Corriveau, qui a pris congé de son poste de directeur général de la Ville de Baie-Comeau pendant la campagne électorale, souhaite mettre tous les efforts nécessaires pour que se concrétise le prolongement de la route 138. Il croit qu’il est réaliste de réaliser l’ensemble du tronçon entre Kegaska et Blanc-Sablon d’ici 10 ans, si un gouvernement majoritaire conservateur est élu.

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, n'a toutefois pas encore appuyé le projet, admet François Corriveau.

Je m'engage à travailler à convaincre M.Scheer, affirme M. Corriveau. J'ai de bonnes relations avec Alain Reyes, le lieutenant québécois [du parti]. On est en constante discussion avec Alain pour obtenir un engagement de la part de M.Scheer.

François Corriveau a aussi profité de l'occasion pour critiquer vivement le travail du gouvernement libéral dans le dossier de la route 138 ainsi que leur faible présence sur la Côte-Nord.

Monsieur Trudeau n'a rien fait sinon que [...] des coupures de rubans juste pour bien paraître, critique-t-il. Nous, on n'est pas dans le bien paraître, on est dans l'efficacité. Et pour être efficace, il faut arrêter d'être dans l'opposition.

François Corriveau croit que l’élection du Parti conservateur permettrait de remettre les projets de la Côte-Nord dans les priorités de la Chambre des communes.

Ce que je veux, c'est que la Côte-Nord soit respectée. La seule manière d'être respecté, c'est avec Andrew Scheer, c'est avec le Parti conservateur. François Corriveau, candidat du Parti conservateur dans la circonscription de la Côte-Nord

François Corriveau entend également travailler pour la construction d’un pont pour relier les deux rives du fjord du Saguenay.

Lors des élections fédérales du 21 octobre, François Corriveau affrontera la députée sortante du Bloc québécois, Marilène Gill, le candidat du Parti libéral, Dave Savard, le candidat du Parti vert, Jacques Gélineau ainsi que le candidat du Parti populaire du Canada, Jonathan Clavet. Le NPD n'a pas encore de candidat dans la circonscription de la Côte-Nord.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle