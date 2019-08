De la paille et du foin pour verdir des résidus miniers

Une centaine de cultivateurs de la région profitent ainsi des efforts de reverdissement de la minière en vendant leur foin de piètre qualité et leur paille. Vale s’en sert pour couvrir de vastes étendues de résidus près de sa fonderie.

C’est une façon de contrôler la poussière , explique le responsable de l’assainissement et la désaffectation de sites chez Vale, Glen Watson. L’objectif ultime est surtout de transformer ces amas de roches en espaces verts.

La minière Vale étend de la paille sur ses résidus miniers dans le but de réhabiliter des espaces verts. Photo : courtoisie : Vale

La minière utilise la paille des cultivateurs de la région depuis le début des années 90. Le premier contrat d'approvisionnement était comme un cadeau du ciel, se souvient Rhéal Brouillette, un agriculteur de Nipissing Ouest.

Avant ça, le monde allait mener le foin sur les rochers quand il n’était pas bon. Tandis que là, ça a créé un marché pour ça. Rhéal Brouillette, membre fondateur de la West Nipissing, Sudbury East and Parry Sound Haw Association

Rhéal Brouillette fait la tournée des fermes de la région pour ramasser des milliers de balles de paille. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégorie

Les premiers contrats auront aussi permis d’établir la valeur d’une balle de foin impropre à la consommation animale ou d’une balle de paille, selon M. Brouillette. Le prix payé par la mine est devenu le prix de base du marché. Les cultivateurs qui vendaient leur foin à d’autres gens se servaient de ce prix de base , précise-t-il.

L’association des producteurs de foin des régions de Nipissing Ouest, Sudbury Est et Parry Sound gère la collecte et la livraison des balles de paille et de foin vers la minière au nom de ses membres.

Depuis les débuts, Vale achète en moyenne de 10 000 à 15 000 balles par année. Entre 2012 et 2014, les commandes ont même grimpé à 23 000 balles.

Plus de 200 voyages de camion comme celui-ci sont nécessaires chaque année pour répondre à la demande de Vale. Une cargaison représente 48 balles de paille ou de foin de mauvaise qualité. Trigon Farms assure les livraisons à la demande de l'association des cultivateurs de foin des régions de Nipissing Ouest, Sudbury Est et Parry Sound. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégorie

Depuis les 5 dernières années, ça se tient entre 15 000 à 18 000 balles par année. Ce qui donne un [revenu] d’un demi-million à trois quarts de million $ par année. Rhéal Brouillette, membre fondateur de la West Nipissing, Sudbury East and Parry Sound Hay Association

Glen Watson indique toutefois que Vale pourrait revoir à la baisse ses besoins en paille au fil du temps. Sans donner plus de détails pour le moment, il explique qu’une plus faible quantité de résidus à traiter et l’utilisation de déchets biosolides dans la réhabilitation des sites seraient en cause.