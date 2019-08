Politique étrangère : Trudeau se félicite de son bilan

Un texte de Raphaëlle Drouin

À la veille des élections du 21 octobre, M. Trudeau a souligné, devant les membres du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), que les Canadiens auront un choix important à faire.

Selon lui, c’est avec l'approche libérale que le Canada réussira le mieux à faire face aux obstacles dans un monde de plus en plus imprévisible .

Il faut continuer de travailler ensemble pour que les relations internationales et le commerce soient régis par des règles et des principes. Et il ne faut jamais oublier que la paix et la prospérité sont à portée de main lorsque les gouvernements écoutent et servent leurs concitoyens. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Justin Trudeau a estimé que les citoyens du monde doutent de plus en plus de la capacité de leurs gouvernements et de leurs institutions, alors que certains pays se tournent vers le populisme et le nationalisme, blâmant les étrangers pour leurs propres problèmes.

Ceci a un impact direct sur le monde d'aujourd'hui , a-t-il affirmé. Le protectionnisme est à la hausse, et le commerce est devenu une arme.

Le chef libéral a d'ailleurs estimé que le retour d'un gouvernement conservateur entraînerait un repli sur soi du Canada. Il a reproché à Andrew Scheer et à sa formation de miser sur la division.

Leur approche en matière de politique étrangère laisserait le Canada affaibli sur le plan mondial. Ce serait un retour à l’époque Harper, à un Canada qui en fait moins, et qui importe moins. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Selon M. Trudeau, Andrew Scheer a montré a maintes reprises qu'une politique étrangère basée sur les idéologies conservatrices ne serait pas dans l'intérêt des Canadiens.

Il a donné comme exemple les négociations du nouvel ALENAAccord de libre-échange nord-américain , durant lesquelles le Parti conservateur insistait pour que le Canada capitule . Les députés conservateurs avaient vivement critiqué les priorités canadiennes, comme notre désir d’établir des meilleures normes pour les travailleurs et veiller à la protection de l’environnement , a-t-il insisté.

Il a aussi rappelé les discussions sur l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne (UE), alors que des membres de l'opposition ont décidé d'envoyer des lettres aux législateurs français en leur demandant de voter contre le texte.

Le premier ministre a aussi rappelé l’importance de la question climatique pour son parti, insistant sur le fait que l’aveuglement volontaire des conservateurs dans ce domaine avait contribué au déclin du statut et de l’influence du Canada sur la scène internationale .

M. Trudeau a tiré à boulets rouges sur la formation qui forme l'opposition officielle : Les politiciens conservateurs envisagent un monde où ils nient un soutien essentiel aux femmes vulnérables et marginalisées en refusant de financer la santé et les droits sexuels et reproductifs, un monde où des doutes face à la coopération internationale poussent le Canada à se retirer des institutions multilatérales comme les Nations Unies, [...] où le Canada refuse de participer, [...] flirte avec les forces du populisme, attise la peur et diffuse de la désinformation.

Et contrairement aux politiciens conservateurs, qui bloquent la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, nous sommes allés devant l’Assemblée générale des Nations Unies pour affirmer que nous devons faire mieux pour les peuples autochtones au Canada , a-t-il également souligné.

Justin Trudeau a d'autre part ponctué son discours de louanges pour quelques-uns des poids-lourds de son équipe.