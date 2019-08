Une rentrée radio sous le signe de la nouveauté à ICI Saguenay-Lac-Jean

Il s’ajoute aux voix familières de Catherine Doucet, Nicolas Saint-Pierre et Daniel Boivin.

J’ai super hâte! Je reviens à mes premières amours parce que j’ai débuté ma carrière à la radio. Frédéric Tremblay, animateur

L’actualité sera toujours au rendez-vous dès 6 h. Jusqu’à 9 h, des entrevues avec des acteurs qui font l’événement rythmeront les trois heures d’émission. Les auditeurs auront droit à une formule renouvelée avec plus d’intermèdes musicaux, souligne Jean-François Côté, réalisateur de C’est jamais pareil.

C’est au son d’un nouvel indicatif musical composé par l’artiste régional Dany Placard que les membres de l’équipe ouvriront leur micro.

Catherine Doucet accompagnera Frédéric Tremblay en mettant de l’avant les enjeux et les tendances qui animent la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle continuera de porter la voix des auditeurs à l’antenne à travers différentes formules, et proposera un jeu-questionnaire chaque jeudi pour tester les connaissances du public.

Avec ces changements, la direction veut créer une plus grande proximité avec les citoyens de la région.

Nos émissions radio évoluent, comme nos auditeurs. Grâce à une solide équipe, nous accompagnons les auditeurs dans la bonne humeur tout en les informant sur ce qu'ils doivent savoir pour bien commencer leur journée. Christian Grégoire, directeur de la production et de la programmation à Radio-Canada

Des rendez-vous à ne pas manquer

Les chroniqueurs réguliers de l’émission seront de retour pour parler autant de politique que de psychologie. Rosalie Dumais-Beaulieu reviendra également sa chronique d’humeur. De plus, la sexologue Myriam Bouchard collaborera à l’émission sur une base régulière.

En après-midi, Style libre revient en force

Dès 15 h 30, du lundi au vendredi, Doris Larouche sera derrière le micro pour animer Style libre. Elle sera épaulée par Julie Larouche au culturel et par Johanie Bilodeau à la météo et à la chronique voyages.

Doris Larouche est à la barre de l'émission Style libre. Photo : Karyne Gagné Photographe

En plus de faire le tour des nouvelles, Michel Gaudreau proposera un regard plus large sur l’actualité lors d’un rendez-vous hebdomadaire.

Les édimestres de Radio-Canada se joindront aux chroniqueurs de Style libre et viendront aussi parler de ce qui a enflammé le web et les réseaux sociaux, dans la région et ailleurs.

Le réalisateur Jean-Marie Munger précise également que les auditeurs seront conviés à une table ronde sur un sujet de société ou d’actualité tous les lundis, en plus du retour de l’heure en Style libre le vendredi avec un invité spécial.