Élections fédérales : portrait des candidatures dans Manicouagan

La députée sortante Marilène Gill portera à nouveau les couleurs de la formation et tentera d’obtenir un deuxième mandat dans la circonscription de Manicouagan.

À l’exception du mandat 2011-2015 qui a appartenu au Nouveau Parti démocratique, la circonscription est détenue par le Bloc québécois depuis 1993.

Le portrait des circonscriptions de l'Est-du-Québec avant les élections Photo : Radio-Canada

Marilène Gill affrontera notamment Dave Savard du Parti libéral et François Corriveau du Parti conservateur, qui est directeur général de la Ville de Baie-Comeau.

Un des principaux enjeux dans cette circonscription, et ailleurs dans l'Est, sera l'investissement dans les infrastructures, dont le prolongement de la 138 et l'état des quais.

Il sera aussi question du manque de main-d'œuvre, de la protection des baleines et leur impact sur la pêche et les croisières, de l'environnement, de l'accès au réseau cellulaire et des enjeux qui touchent les Premières nations.