Les députés sortants de la Gaspésie et des Îles demeureront-ils en poste?

Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia

La marée rouge libérale de 2015 avait installé confortablement Rémi Massé avec près de 40 % des voix dans Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia. Il sollicite un deuxième mandat cette année.

Le portrait des circonscriptions de l'Est-du-Québec avant les élections Photo : Radio-Canada

Longtemps un château fort du Bloc québécois, la formation d’Yves-François Blanchet mise sur la jeune Kristina Michaud pour reprendre le pouvoir. La candidate est appuyée par le député provincial Pascal Bérubé.

Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine

La circonscription de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine pourrait aussi être le théâtre de courses serrées, alors qu’elle a porté successivement les couleurs du Bloc québécois, du Nouveau Parti démocratique et du Parti Libéral depuis 2004.

La députée sortante Diane Lebouthillier tentera de conserver ses acquis, mais se frottera à plusieurs candidats bien connus comme Jean-Pierre Pigeon du Parti conservateur, Guy Bernatchez du Bloc québécois et Dennis Drainville du Parti vert.

Parmi les principaux enjeux de cette élection, on compte l'investissement dans les infrastructures et l'état des quais, tout comme le manque de main-d'œuvre, la protection des baleines et leur impact sur la pêche et les croisières, l'environnement, l'accès au réseau cellulaire et les Premières nations.