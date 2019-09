Les députés sortants du Bas-Saint-Laurent demeureront-ils en poste?

Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup

La lutte s’annonce serrée dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. Depuis sa victoire à l’élection partielle de 2009, le député sortant conservateur Bernard Généreux n’a jamais pu enchaîner deux mandats consécutifs.

Il a perdu par neuf voix aux mains du Nouveau Parti démocratique en 2011, puis a repris la circonscription par une majorité de 265 voix en 2015.

Le portrait des circonscriptions de l'Est-du-Québec avant les élections Photo : Radio-Canada

Cette année, il affrontera entre autres le candidat vedette du NPD, le cinéaste Hugo Latulippe, et le libéral Aladin Legault d'Auteuil.

Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques

Dans Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Guy Caron, qui sollicite un 3e mandat, affrontera Chantal Pilon. C'est sur cette femme d’affaires bien connue dans la région de Rimouski que mise le Parti libéral du Canada.

Le Bloc québécois sera représenté pour sa part par Maxime Blanchette-Joncas, candidat qui a été confirmé à l'assemblée d'investiture le 8 septembre.

Le Parti populaire du Canada a également présenté un candidat, en la personne de Pierre Lacombe.

Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia

La marée rouge libérale de 2015 avait installé confortablement Rémi Massé avec près de 40 % des voix dans Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia. Il sollicite un deuxième mandat cette année.

Dans la circonscription qui a longtemps été un château fort du Bloc québécois, la formation d’Yves-François Blanchet mise sur la jeune Kristina Michaud pour reprendre le pouvoir. La candidate est appuyée par le député provincial Pascal Bérubé.

Parmi les principaux enjeux de cette élection, on compte l'investissement dans les infrastructures et l'état des quais, tout comme le manque de main-d'œuvre, la protection des baleines et leur impact sur la pêche et les croisières, l'environnement, l'accès au réseau cellulaire et les Premières nations.