Des candidats du Parti populaire du Canada dans toutes les circonscriptions de l’Est

Jusqu’à maintenant, seul le Parti libéral du Canada a lui aussi présenté cinq candidats.

Les candidats du Parti populaire du Canada : Claude Leduc dans Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup

Pierre Lacombe dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques

Ross Carnahan dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia

Éric Hébert dans Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

Jonathan Clavet dans Côte-Nord

Camionneur résidant dans la région de Montréal, le candidat dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Pierre Lacombe, s'est présenté comme candidat du Parti conservateur du Québec à deux reprises dans Repentigny aux élections provinciales. Il a également été membre de la commission politique de l' ADQAction démocratique du Québec pendant plusieurs années.

Pierre Lacombe soutient que plusieurs des idées du Parti populaire du Canada le rejoignent, notamment celle de favoriser le secteur privé en santé. Maxime Bernier, ce n'est pas le genre de gars qui a peur de ses opinions. Lui, il va faire face au combat pour finalement changer notre système de santé pour qu'il soit plus efficace. Y'a pas longtemps, je me suis blessé à un pouce. J'ai passé 18 h à l'urgence pour me faire dire [d'aller] en clinique. Ça, ça n'a pas de sens! , affirme-t-il.

Claude Leduc, Ross Carnahan et Jonathan Clavet n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Engouement pour le Parti populaire du Canada

Comment expliquer que la formation de Maxime Bernier soit parvenue à recruter des candidats avant le Parti conservateur du Canada ou encore le Nouveau Parti démocratique (NPD)?

À ce jour, le Parti conservateur du Canada a présenté trois candidats sur une possibilité de cinq dans l’Est. Le NPDNouveau Parti démocratique et le Parti vert du Canada ont confirmé deux candidatures sur cinq. Pour sa part, le Bloc québécois confirmera son dernier candidat lors d’une investiture le 8 septembre.

L'analyste politique et professeur retraité en sciences politiques du Cégep de Baie-Comeau, Marcel Marsolais, ne s'en étonne pas. Selon lui, le Parti populaire du Canada bénéficie, entre autres, de l'attrait de la nouveauté.

Dans des régions comme l'Est-du-Québec, qui sont souvent des régions rurales ou semi-rurales, il y a encore un fort fond conservateur , souligne-t-il.

La clientèle du Parti populaire du Canada en ce moment, c’est une clientèle déçue du Parti conservateur. [...] Sans dire qu’ils sont de l’extrême droite, ils sont la droite de la droite, un peu libertariens. Marcel Marsolais, analyse politique à la retraite

Bien que ces candidatures soient un gage de sérieux pour l’organisation de Maxime Bernier, elles ne riment pas avec des victoires assurées.

De là à dire que le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier pourrait faire élire des candidats dans l'Est-du-Québec, on est loin de ça là. Marcel Marsolais, analyse politique à la retraite

Selon Marcel Marsolais, le balancier pourrait tout aussi bien pencher du côté du Parti vert. Même dans l’Est-du-Québec, on voit qu’il y a un intérêt pour le Parti vert. Il apparaît comme un nouveau parti même s’il ne l’est pas. Il peut aller chercher de nouvelles clientèles qui sont déçues du NPD et du Bloc québécois , dit-il.

Les Canadiens sont appelés aux urnes le 21 octobre.