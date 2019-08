Nouveau centre d’information au centre-ville de Regina

Dans le but d’informer et d’attirer les visiteurs vers le City Square Plaza, un tout nouveau centre d’information a ouvert ses portes en plein centre-ville de Regina.

Regina Downtown Business Improvement District, à l'origine du projet, espère que tout le monde saura en bénéficier, tant les nouveaux arrivants que les résidents de longue date de la Ville Reine.

Lorsque vous visiterez le pavillon, vous verrez des informations fournies par Tourisme Regina qui nous aident à promouvoir l’ensemble de notre communauté, et pas seulement le centre-ville , indique Judith Veresuk du Regina Downtown Business Improvement District.

La Ville de Regina et Regina Downtown Business Improvement District ont chacun payé la moitié de la facture de 300 000 $.

Le projet a pris 10 ans avant de voir le jour. On trouve entre autres dans l'édifice situé à l'intersection de la rue Lorne et de la 12e Avenue, en face de l’espace Plaza, une bibliothèque où il est possible de louer de l'équipement sportif et des jeux. Un accès à un réseau internet sans fil y est offert.

Le centre sera ouvert six jours par semaine entre la longue fin de semaine de la fête de Victoria et la longue fin de semaine de la fête du Travail, puis pour des événements spéciaux le reste de l'année.

À lire aussi : Regina prend-elle soin de son centre-ville?

Judith Veresuk espère qu'un deuxième pavillon sera bientôt construit.

Le plan original indiquait un édifice qui offrirait de la nourriture, mais Judith Veresuk admet que le public souhaiterait plutôt des toilettes.

« Je sais qu'une étude est en cours, donc je présume que d'ici la fin de 2019 un rapport sera remis au conseil municipal », dit-elle.

Avec les informations de CBC