Les zabbalines : la crise mondiale du recyclage n’épargne personne

La décision de la Chine, il y a environ un an et demi, de réduire ses importations de matières recyclées a, du jour au lendemain, fait chuter les prix sur la scène internationale, atteignant toute l'industrie du recyclage. En Amérique du Nord et en Europe, des milliers de tonnes de matières s'accumulent depuis des mois dans les centres de tri. Les populations vivant du recyclage informel ont également été durement touchées. C'est le cas des zabbalines du Caire.