Facebook recrute des journalistes pour son onglet Actualités

Le réseau social va s'appuyer sur l'expérience de journalistes professionnels pour sélectionner des articles présentant des informations pertinentes et fiables.

Une autre partie du contenu sera choisie par des algorithmes. Ceux-ci vont déterminer et cibler les intérêts des internautes qui fréquentent le réseau, en fonction des pages qu'ils ont consultées, avec lesquelles ils ont interagi ou de celles auxquelles ils sont abonnés.

Des journalistes, mais surtout des algorithmes

Notre objectif, avec cet onglet Actualités, est de proposer une expérience extrêmement personnalisée et pertinente , a déclaré à l'AFP Campbell Brown, responsable des partenariats pour les informations sur Facebook.

Pour la section Top News de l'onglet, nous réunissons une petite équipe de journalistes afin de nous assurer de mettre en avant les bons articles , a-t-elle expliqué.

Toutefois, pour l'ensemble des articles de toute la section Actualités, le choix sera largement déterminé par des algorithmes, selon Mme Brown.

Contrer les fausses nouvelles

Facebook, basé en Californie, a lancé ces dernières années une série d'initiatives pour soutenir ou renforcer le journalisme alors que le rôle des réseaux sociaux dans la propagation d'informations erronées ou de canulars est régulièrement dénoncé.

Travailler avec le monde de l'information pour que l'onglet Actualités soit à la hauteur est notre objectif pour cette année , avait écrit Campbell Brown sur Twitter au début du mois.

Nous en sommes encore aux débuts, mais nous obtenons un très bon retour sur le produit de la part de nos partenaires. Je pense que nous pouvons fournir sur Facebook une meilleure expérience aux gens qui veulent s'informer , avait-elle ajouté.

D'autres entreprises technologiques font également désormais appel à des journalistes pour sélectionner les nouvelles à mettre en avant. C'est notamment le cas d'Apple pour son application Apple News et de LinkedIn.

L'intérêt de Facebook pour le journalisme

Facebook serait également en discussion avec des médias afin d'acheter les droits de publication de leurs contenus sur sa plateforme.