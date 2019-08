Près de 1000 Trifluviens demandent à être retirés de la ZIS

Les citoyens avaient jusqu’à lundi dernier pour faire parvenir leur demande au gouvernement du Québec qui compte réviser la carte d’ici la fin août.

La Ville de Trois-Rivières en a aussi profité pour soumettre un mémoire au gouvernement du Québec, accompagné de près de 1400 photos du territoire. Elle demande au gouvernement caquiste de réduire l’étendue de la zone.

La recommandation qui vient avec le dossier, c’est de revenir à la cartographie qui existait avant l’apparition de la ZIS, donc de revenir avec les zones 0-20 et 0-100 ans qui sont actuellement en vigueur , a expliqué le maire Jean Lamarche.

Le maire de Trois-Rivières, qui a récemment rencontré la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, est optimiste quant à la possibilité que Québec adhère à sa vision.

On sait que c’est arrivé, je crois, sur la Rive-Sud de Montréal, où cette position a été prise. Lorsqu’on l’a formulée au ministère et à la ministre [des Affaires municipales et de l’Habitation], on a senti l’écoute, dit-il.

À la suite des dernières inondations printanières, le gouvernement caquiste a délimité, partout au Québec, une zone qu'il considère à risque d'inondation, dans le but de mieux gérer l’aménagement du territoire dans les zones inondables dans un contexte de changements climatiques , indique-t-il.

Depuis le 17 juin, Québec interdit la construction de nouveaux bâtiments et la reconstruction de bâtiments détruits par une inondation dans la ZIS.