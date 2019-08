Un forum électoral sur la pauvreté, sans les progressistes-conservateurs

Deux chefs de partis, Wab Kinew du Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) et James Beddome du Parti vert du Manitoba, ont pris part au forum aux côtés de Shandi Strong, candidate libérale dans la circonscription de Wolseley.

L’objectif de l’événement était de mettre la pauvreté à l’ordre du jour de la campagne électorale, souligne Josh Brandon, porte-parole du groupe Make Poverty History - Manitoba, et permettre aux partis de présenter clairement leurs idées.

La pauvreté, on n'en parle pas assez au Manitoba [...]. C’est aux fondations de tous les enjeux sociaux. Si on n’a pas assez d’argent pour se nourrir et pour avoir de bons logements, c’est très difficile d'avoir du succès, et sans l’éducation et la santé aussi , souligne-t-il.

Josh Brandon est porte-parole de la coalition Make Poverty History Manitoba Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

La proposition d’un revenu minimum de base a été évoquée à plusieurs reprises pendant le débat. Les trois partis présents se sont tous engagés, dans cette campagne électorale, à mettre en place une forme de revenu garanti s’ils sont élus.

James Beddome a souligné que le Parti vert était, avant, le seul à proposer une telle mesure. Il se réjouit que d’autres formations politiques adoptent maintenant l’idée.

Les trois partis ont aussi tous souligné l’urgence de réformer le Programme d’aide à l’emploi et au revenu de la province. C’est un système obsolète, stigmatisant, pour lequel il n’y a pas eu d'augmentations de financement depuis des années , a affirmé Shandi Strong.

Le NPD propose de placer la gestion de ce programme sous le chapeau de la santé, parce que la pauvreté est un déterminant social important de la santé , a déclaré Wab Kinew.

Les candidats participants ont également promis d’ajouter des places en garderie, de construire plus de logements sociaux, d’investir davantage en santé mentale et lutte contre les dépendances, et d’augmenter le salaire minimum (NPD et Libéraux proposent un salaire d’au moins 15 $ l’heure, les Verts souhaitent le hausser à 13,95 $ l'heure, mais le parti souligne qu’avec un revenu de base en plus, cela reviendrait à un montant plus élevé).

Une absence remarquée

Les idées des candidats se rejoignaient sur plusieurs enjeux évoqués au cours de la soirée, et un membre du public, lors de la période de questions/réponses, a souligné « le déséquilibre » de la discussion en l’absence du premier ministre sortant Brian Pallister et de son parti, le PC.

Le chef du Parti vert a placé une figurine de poulet à la place réservée au PC, pour souligner que le parti s'est, selon lui, « dégonflé ».

La faim et la pauvreté ce sont des enjeux tellement cruciaux dans cette élection et c’est choquant que M. Pallister, ou même un représentant de son parti, ne soient pas là ce soir , commente pour sa part Wendy Boyd, membre du public.

Je suis déçu, ajoute Lorne Topolniski. Je suis venu voir comment les autres partis se présentaient en tant que bâtisseurs de nations, mais aussi [entendre] les questions qu’ils poseraient à M. Pallister.

Je ne pensais jamais voir ce genre d’attitude en 2019. Mais j’imagine que c’est son choix, alors qu’est-ce que je peux dire.

La coalition Make Poverty History a aussi distribué des panneaux pour la campagne électorale. Photo : Radio-Canada / Camille Gris Roy

Michael Barkman, président de Make Poverty History Manitoba, dit que la coalition a fait de nombreux efforts pour assurer la présence d’un candidat progressiste-conservateur mardi soir, sans succès. Il estime que cela envoie le message d’un « manque d’intérêt », mais dit que le forum a tout de même donné lieu à de « très bonnes discussions ».

Leah Gazan, candidate du NPD sur la scène fédérale dans Winnipeg-Centre, était venue entendre ce que ses homologues provinciaux ont à dire sur ces enjeux. Je pense qu’il faut parler de la pauvreté comme un enjeu de droits de la personne, dit-elle. Si vous ne prenez pas soin des droits de la personne de base des gens, c’est là que vous commencez à avoir des crises , commente-t-elle.