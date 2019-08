À Victoria, un immeuble en construction tente d'attirer les travailleurs du numérique

Le gouvernement fédéral offrira une subvention de 13 millions de dollars pour la construction d’un immeuble de six étages sur la rue Fort destiné à héberger la population grandissante de jeunes qui travaillent dans les services et les nouvelles technologies au centre-ville de Victoria.

Le secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Adam Vaughan, a annoncé la subvention mardi, au pied de l’immeuble en cours de construction.

Le bâtiment comprendra 44 studios et 16 appartements d’une chambre destinés exclusivement à la location. Leurs superficies varieront de 26 à 33 mètres carrés.

L'immeuble doit permettre des économies d'énergie et de gaz à effet de serre de 15 % inférieures aux normes de construction de 2015, selon son constructeur. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Selon le promoteur, Robert Fung, président du groupe Salient, ces logements conviennent à des jeunes qui vivent seuls ou en couple.

À Victoria, surtout au centre-ville, la tendance est à une population jeune qui travaille dans les services, notamment les restaurants, les hôtels et les commerces, explique Robert Fung. Il y a donc une très forte demande dans le secteur des services et des technologies pour des logements de bonne qualité, confortables et qui assurent une location à long terme.

La rue Fort accueille en effet de nombreux restaurants et des espaces de travail partagé comme le Hub, le Watershed, ou Fort Tectoria, le siège de VIATEC, l’association des entreprises des nouvelles technologies.

En octobre 2018, VIATEC estimait que le secteur des technologies employait 16 775 personnes dans le Grand Victoria et générait 4,06 milliards de dollars de revenus. Pour la première fois, la ville entrait dans le palmarès des 10 villes qui comptent le plus de talents dans le secteur des technologies dressé par l’entreprise de conseil en immobilier CBRE.

Le défi des loyers abordables

Sur la rue Fort, le groupe Salient possède aussi le bâtiment qui héberge depuis un an l’entreprise informatique Covault Technologies Inc. La présidente-directrice générale de Covault, Amber Simpson, se réjouit de la construction du nouvel immeuble.

C’est ici que la communauté des travailleurs des technologies est la plus vibrante, explique-t-elle. Les nombreux cafés et restaurants permettent de tenir des réunions avec des investisseurs potentiels et d’autres membres de la communauté qui peuvent nous aider et nous conseiller .

Amber Simpson a cherché longtemps avant de trouver cet espace à louer pour son entreprise informatique. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Un autre entrepreneur du numérique, Graem Csath, s’inquiète toutefois du coût de l’immobilier. Il habite non loin de la rue Fort et trouve déjà les loyers chers. Je vis en couple dans un appartement d’une chambre et ce serait très dur si la vie à deux ne nous permettait pas de partager les coûts , dit-il.

Selon une estimation de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, les nouveaux logements auront un loyer de 995 $ par mois pour un studio et 1450 $ par mois pour un appartement.

En contrepartie de la subvention fédérale, les nouveaux logements doivent rester abordables pendant 10 ans.