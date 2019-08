Des limites de vitesse sur des bacs de recyclage

Depuis 2015, la limite de vitesse est réduite à 40 km/h dans les quartiers résidentiels de la Ville.

Exaspérés de voir malgré tout des voitures défiler à grande vitesse devant leur résidence du chemin des Coprins, Gabrielle Labonté et Julien Allen se sont mis à la table à dessin.

On habite dans une rue où il y a une pente. Par défaut, les gens sont tentés d'accélérer. On voulait régler ça et on s'est aperçus qu'on n'était pas les seuls à avoir ce problème-là , explique Julien Allen.

Avec l'arrivée des enfants, les sorties se sont multipliées, ajoute Gabrielle Labonté. La problématique nous touche depuis longtemps, mais encore plus depuis les dernières années.

Quand on est arrivés ici, on en a demandé un panneau dans la rue. Ils l'ont mis, mais les gens continuaient d'aller vite. Gabrielle Labonté

De fil en aiguille, le couple en arrive à une solution simple : des autocollants réfléchissants qui s'apposeront facilement sur des bacs à ordure.

On s'est rendu compte que ce ne sont pas les villes qu'il faut mobiliser. Ce sont les citoyens eux-mêmes , illustre Mme Labonté.

Avec l'accord de la Ville, le couple a lancé un projet pilote à ses frais sur la rue où la famille demeure.

C'est un bon aide-mémoire. Ça conscientise les gens , affirme un voisin, Philippe Sauriol, qui n'a pas hésité à apposer l'autocollant. En plus, insiste le père de deux jumelles, le rappel se fait chaque semaine, les jours de collecte.

Quand les bacs sont là, je remarque que le monde a une tendance à ralentir.

Gabrielle Labonté et Julien Allen ont mis en place un projet pilote dans leur rue avec l'accord de la Ville de Stoneham-et-Tewkesbury. Photo : Radio-Canada

Le projet doit cesser, somme le MTQ

Or, l'initiative ne répond pas aux règles, estime le ministère des Transports du Québec (MTQ), qui refuse toutefois d'accorder une entrevue sur le sujet.

Dans un courriel, le MTQ indique que les articles 289 et 306 du Code de la sécurité routière ne sont pas respectés et que le projet doit être abandonné.

Article 306 Sur les chemins publics et en bordure de ceux-ci sont interdits, lorsqu’ils sont visibles, les dispositifs, la publicité et les enseignes qui comportent la reproduction d’un signal routier visé par des normes édictées par le ministre en vertu de l’article 289 [...] Le ministre des Transports peut, par règlement, prévoir des exceptions à l’interdiction prévue au premier alinéa. Source : Code de la sécurité routière

Les dimensions des pancartes de limites de vitesse sont normées et il est interdit de les reproduire ou de les imiter.

La Ville de Stoneham-et-Tewkesbury a elle aussi décliné les demandes d'entrevues après avoir été contactée par le ministère.

S'il faut s'ajuster pour que ça fonctionne, on va le faire. On est très ouverts. Il faudrait que le MTQ nous appelle , conclut M. Allen.

Avec les informations de Pascal Poinlane