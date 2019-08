« Un pas dans la bonne direction », selon une victime d'un externat autochtone

Lundi, la Cour fédérale a approuvé l’entente de règlement à l’amiable d’une action collective qui prévoit des indemnités pour les survivants des externats pour Autochtones.

Il s’agit d’un pas dans la bonne direction, croit Kurt Adams, de la Première Nation Carry The Kettle Nakoda, du sud de la Saskatchewan.

Ce dernier a d'abord été dans une école autochtone comme élève externe puis, plus vieux, comme élève interne.

Ça va nous aider, pas seulement nous, mais aussi nos enfants et [nos] petits-enfants. Nous pouvons commencer à guérir maintenant , confie celui qui affirme que son passage en externat a changé sa vie.

Je suis heureux, c’est une bonne nouvelle pour notre peuple. Les personnes maltraitées physiquement, mentalement et sexuellement vont être indemnisées. Kurt Adams, membre, Première Nation Carry The Kettle Nakoda

La FSIN réagit

C'est mieux que rien [...] je ne pense pas qu'il y ait une somme d'argent qui pourrait réparer tous les dommages causés à nos élèves dans ces écoles sous administration fédérale soutien le vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN), Morley Watson.

J'espère qu'une indemnisation permettra aux victimes d'aller chercher l'aide appropriée et de profiter du reste de leur vie. Morley Watson, vice-chef, FSIN

Il n'y a pas de somme suffisante pour indemniser les personnes touchées, croit Morley Watson, vice-chef de la FSIN. Photo : Radio-Canada

Une décennie de combat

Le recours collectif a été déposé en 2009 au nom des Autochtones qui ont fréquenté ces externats. En décembre dernier, le gouvernement fédéral a annoncé l’entente de principe pour faciliter la guérison des autochtones qui doivent toujours vivre avec les séquelles de leur passage en externat.

Kurt Adams avait alors raconté les abus vécus dans sa jeunesse. Il était notamment puni parce qu'il ne comprenait pas l’anglais et il lui était strictement interdit de pratiquer sa culture.

À l'époque, il s’était également ouvert sur les problèmes de dépendance vécus plus tard dans sa vie.

Ayant déjà reçu une indemnisation pour les sévices subis lors de son passage en internat, il a pu chercher de l’aide pour régler ses problèmes, mais il insiste que l’argent ne peut pas effacer tous ces souvenirs douloureux.

Quand on a une dépendance à l’alcool ou à la drogue, et que soudainement on reçoit 100 000 $, on ne va pas nécessairement chercher l’aide de spécialistes, on va chercher à satisfaire sa dépendance.

Avec les informations de Gabrielle Proulx