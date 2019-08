Un premier site de consommation supervisée ouvrira à Saskatoon

Santé Canada a approuvé la demande d’exemption à la loi réglementant certaines drogues et autres substances réclamée par AIDS Saskatoon, un organisme qui aide les personnes victimes du VIH et de l’hépatite C.

Leur objectif est de poursuivre la lutte contre la méthamphétamine en cristaux, les opioïdes et le virus du sida.

Le centre permettra aux clients de consommer leur drogue oralement, par inhalation, par injection ou par voie nasale.

Situé dans l’ancienne boulangerie de la 20e Avenue du quartier Pleasant Hill, le centre comprendra sept cabines d’injection ainsi qu’une salle pour fumer. Par ailleurs, AIDS Saskatoon s'installe à cet endroit en automne en préparation de l'ouverture du site.

Selon Lauryn Kronick, coordonnatrice de la sensibilisation à AIDS Saskatoon, l'emplacement a été choisi pour se rapprocher de la clientèle.

On voit la plupart des infections par le VIH et l’hépatite C dans le quartier de Pleasant Hill. C’est important que ce service soit dans un quartier [facile d’accès à pied] pour nos clients. Lauryn Kronick, coordonnatrice de la sensibilisation à AIDS Saskatoon

Selon AIDS Saskatoon, 250 personnes pourraient fréquenter ce site chaque jour.

En principe, l’organisme avait prévu ouvrir le centre de consommation dès cet automne, mais veut attendre 2020, le temps que les procédures soient mises en place pour en assurer le bon fonctionnement.

Entre autres, il veut donner le temps aux services d’urgence de développer des plans d’action en cas de problème. AIDS Saskatoon et la police municipale comptent s’inspirer des stratégies de la Colombie-Britannique dans la matière.

Nous irons à Vancouver la semaine prochaine pour faire des tournées des sites pour apprendre [leurs stratégies] en termes de sécurité que l'on pourrait employer , souligne Mme Kronick.

AID Saskatoon prépare aussi à l'élaboration de corvées de nettoyage pour retirer les seringues des rues du quartier.