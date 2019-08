Une expérience théâtrale qui plonge le spectateur dans l'univers d'Edgar Allan Poe

La compagnie vancouvéroise Third Wheel Productions présente jusqu'au 25 août, Deep Into Darkness, une expérience immersive qui occupe tout le théâtre Cultch.

Deep into Darkness est une adaptation vancouvéroise d’un concept théâtral élaboré par la compagnie britannique Punchdrunk.

Dans les années 2000, Punchdrunk a conçu de nombreux spectacles de théâtre immersif, où on invite le spectateur à déambuler librement parmi les comédiens répartis dans les différentes pièces d'un immeuble.

J'ai vu le spectacle avec mon mari Fraser et ça a changé nos vies. Sidney Gilberstein, auteur et comédienne

L’histoire s’assemble après que le spectateur eu visité chacune des pièces. Dans chaque pièce de la salle, une scène sans paroles est présentée. L’ensemble de ces pièces présentent la trame narrative.

Punchdrunk a connu un grand succès avec son adaptation d’Hamlet intitulée Sleep no more, présentée depuis plusieurs années à travers le monde, comme à Londres, Boston, New York et Shanghai.

Deep Into Darkness plonge le spectateur dans l'univers d'Edgar Allan Poe Photo : Taylor Kare

Cette production a marqué la comédienne Laura Carly Miller et le producteur Fraser Larock. Ils avaient le désir d’en faire une adaptation à Vancouver.

Après avoir flirté avec l’idée d’une adaptation du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, leur choix s’est plutôt arrêté sur l’oeuvre du célèbre poète Edgar Allan Poe. Laura Carly Miller et Sydney Doberstein ont par la suite entamé le travail d’improvisation et d’écriture avec les comédiens.

Le lieu qu'ils ont choisi tient un premier rôle dans le développement de l’expérience. C’est le Cultch, un petit théâtre de l’est de Vancouver qui a été sélectionné. Ce petit théâtre construit en 1909 incarne l’univers de Poe du début du 19e siècle.

Trois étages du théâtre centenaire Cultch sont utilisés pour recréer l'atmosphère de l'univers d'Edgar Allan Poe Photo : Third Wheel Productions

Le scénographe John R. Taylor a été chargé de sa transformation. Il a conçu 20 espaces aménagés et répartis sur trois étages. 150 spectateurs et 17 comédiens se retrouvent ainsi à partager cet espace le temps d’une soirée.

Les pièces sont comme une compilation de poèmes, de souvenirs ou d'idées d'Edgar Allan Poe. Laura Carly Miller, auteur et comédienne

Le résultat, Deep into Darkness relève plus de l’émotion que de la narration. Par ailleurs, l’anonymat du spectateur est procuré par des masques blancs qui leur sont fournis. Ils déambulent comme ils le veulent en suivant un acteur, en quittant la pièce au gré de leurs envies.

Deux spectateurs portant des masques observent le comédien et producteur Fraser Larock. Photo : Danie Easton

Les spectateurs sont même invités à interagir avec l’espace physique. Ils peuvent, par exemple, ouvrir un tiroir ou jeter un coup d’oeil par-dessus l’épaule d’un comédien. Il en résulte une expérience unique pour chaque spectateur.

La compagnie Third Wheel Productions espère répéter l’expérience. Pour leur prochaine production, ils comptent intégrer la technologie de la réalité virtuelle. Les créateurs souhaitent aussi choisir un univers un peu plus près de notre réalité historique avec un univers littéraire plus contemporain.