Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss de retour pour The Matrix 4

Les acteurs reprendront leurs rôles respectifs de Neo et Trinity. Lana Wachowski sera de retour pour l'écriture et la réalisation de ce quatrième volet, cette fois-ci sans sa soeur Lilly avec qui elle avait co-réalisé les trois premiers films.

Warner Bros. Pictures et Village Roadshow Pictures produiront le film et en assureront la distribution. Le président de Warner Bros. Picture Group Toby Emmerich en a fait l'annonce mardi.

Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de réintégrer La Matrice avec Lana, a-t-il déclaré. Lana est une vraie visionnaire – une cinéaste créative, unique et originale – et nous sommes ravis qu'elle écrive, réalise et produise ce nouveau chapitre de l'univers de La Matrice.

La saga La Matrice a connu un succès phénoménal de 1999 à 2003, encaissant plus de 1,6 milliards de dollars au box-office mondial. L'annonce de ce quatrième volet arrive quelques mois après le vingtième anniversaire du premier opus de la série, sorti en 1999.

La production de The Matrix 4 devrait s'entamer en 2020.