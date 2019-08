La région de Windsor-Essex attire plus de gens qu’elle n’en perd

Plus de gens viennent s’installer à Windsor-Essex qu’il y en a qui quittent la région, selon une récente étude d’un organisme local de développement communautaire et d’emploi.

Le centre Workforce WindsorEssex a rendu publics les premiers résultats de son étude sur les récentes tendances d’immigration dans la région mardi, dans ce qui va être la première d’une série de publications sur son site web au cours des prochaines semaines.

Un développement important à souligner est qu’aux alentours de 2016, la migration nette est devenue positive pour les gens âgés de 18 à 44 ans et pour les gens venant du reste de la province et du reste du pays , révèle la publication en ligne.

L’organisme à but non lucratif a entrepris d’analyser diverses sources de données, telles que des recensements, pour comprendre ce nouveau pouvoir d’attraction et en tirer parti afin de retenir la main-d’oeuvre dans la région.

Julian Villafuerte pense que des travailleurs sont attirés à Windsor-Essex par les possibilités de carrière et un coût de la vie abordable. Photo : Avec l'autorisation de Workforce WindsorEssex

Julian Villafuerte, coordinateur de projet à Workforce WindsorEssex, explique que la fuite des cerveaux observée dans le passé est en train de s’inverser. Entre les années 2011 et 2016, on a vu une perte nette des gens scolarisés de manière un peu choquante.

Mais à partir des autres années plus récentes — 2015, 2016, 2017, 2018 , continue le coordinateur, on voit en général qu’il y a de plus en plus de gains nets de toutes sortes de migrants à notre région, ce qui veut indiquer que cette situation a peut-être changé.

Il explique que les données de recensement de 2011 à 2016 indiquent que 16 000 travailleurs sont arrivés dans la région, et de ces 16 000, 8460 provenaient d’une autre région en Ontario . La plupart des nouveaux arrivants sont de régions proches, comme Chatham-Kent et London-Middlesex, mais aussi de la banlieue de Toronto et d’ailleurs au Canada.

Au cours de la période étudiée, 845 personnes ont quitté la région pour Toronto. Photo : Radio-Canada / Lyne-Françoise Pelletier

Selon Julian Villafuerte, cela s’explique par le coût de la vie moins élevé et les possibilités de carrière à Windsor-Essex. C’est notre avantage compétitif, comparé aux autres régions au Canada, qui est en train de croître , explique-t-il. C’est en tout cas l’hypothèse que Workforce WindsorEssex compte confirmer avec son enquête lors des prochaines semaines.

Le rapport souligne toutefois une perte nette de 845 travailleurs qui ont quitté Windsor-Essex pour la ville de Toronto. [Cette perte] pourrait indiquer une tendance plus large et plus globale géographiquement de la migration de main-d’oeuvre vers les plus grands centres de population à long terme , peut-on lire dans le rapport.

Cette migration de travailleurs vers Toronto offre une leçon potentielle à Windsor-Essex: Cela pourrait aussi souligner l’importance d’offrir le genre de commodités, de style de vie et d’environnement de travail qui sont caractéristiques des grands centres urbains afin de retenir une certaine catégorie de travailleurs.

L’analyse de l’enquête, qui se base sur des données des années 2011 à 2018, sera terminée en octobre. Un rapport contenant des recommandations pour retenir la main-d’oeuvre dans la région sera publié en janvier.