Ottawa investit dans la recherche sur l'extrême droite québécoise

Radio-Canada a appris que le ministère fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile annoncera mercredi un financement destiné à mieux connaître les groupes identitaires et d'extrême droite du Québec.

Le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR), situé à Longueuil, recevra plusieurs centaines de milliers de dollars pour mener à bien des recherches et développer des outils de formation destinés aux organismes publics, parapublics ainsi qu'à toute la population.

L'annonce aura lieu au Cégep Édouard-Montpetit, qui héberge le CEFIR. L'argent provient du Fonds pour la résilience communautaire et devrait permettre de mener des recherches durant trois ans.

Le gouvernement fédéral se préoccupe de plus en plus des mouvances d'extrême droite et identitaires au pays.

En mars, le ministère de la Sécurité publique a investit 360 000 $ pour que l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario mène une enquête sur ces groupes.

Le mois dernier, le gouvernement fédéral a annoncé que deux groupes d’extrême droite, Combat18 et Blood & Honour, ont été ajoutés à la liste des entités terroristes dans le Code criminel.