Le groupe Action citoyens de Compton débouté en Cour d’appel

« Les élus et employés municipaux, on est tous contents. On s’est basé sur des études d’experts, qui disaient de ne pas mettre d’argent dans la vieille bâtisse et plutôt d’aller avec du neuf [...] je pense que des fois il faut avancer et arrêter de regarder en arrière », se réjouit le maire de Compton.

À lire aussi : La Cour approuve la démolition de l'hôtel de ville de Compton

L’ancien bâtiment maintenant détruit, les travailleurs s’affairent actuellement aux fondations du nouvel hôtel de ville.

Il va répondre aux citoyens de Compton pour longtemps. Bernard Vanasse, maire de la municipalité

En effet, le projet évalué à plus de 3 millions de dollars, doit non seulement accueillir les services municipaux, mais aussi la caisse populaire, les services postaux et des locaux pour différents organismes.

Les travaux devraient être exécutés au printemps 2020.