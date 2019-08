Un nouveau Grand défi dans le fjord du Saguenay

Les entraînements se succèdent pour les six équipes de cinq nageurs qui s'apprêtent à prendre la rivière Saguenay d'assaut sur 56 kilomètres.

Cette nouvelle édition remplace la Descente du Saguenay, qui rassemblait des nageurs depuis plusieurs années entre Chicoutimi et La Baie.

Après 13 descentes du Saguenay en solo, Michel Dufour fera la nage à relais jusqu'à L'Anse-Saint-Jean avec un arrêt à Sainte-Rose-du-Nord.

On a fait des tests une journée, on est allés à l'Anse-Saint-Jean et on s'est arrêtés à différents endroits pour essayer d'analyser le courant, quel effet ça aurait sur la vitesse du nageur.

Les défis montent d'un cran par rapport au parcours de 42 kilomètres de La Baie à Chicoutimi, qui prenait de six à sept heures.

La température, la durée c'est une journée très chargée. Les équipes pourraient nager durant 14 à 17 heures, parfois à contre-courant , explique la nageuse Hélène Lavoie.

L'organisation s'est aussi assurée de bien préparer le terrain, toutefois les nageurs rencontreront un obstacle de taille : la marée.

En entrainement ici on a vécu de grosses marées et on faisait du surplace, alors si on vit la même situation et on nage sur place, c'est dur moralement.

Luc Gagnon, nageur