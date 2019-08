Une pièce de 10 cents est vendue pour 1,32 millions de dollars US

Une pièce de dix cents américaine vieille de 125 ans a été vendue aux enchères pour 1,32 M$ US, soit l'équivalent de 1,76 millions de dollars canadiens.

C'est un homme d'affaires de l'Utah, Dell Loy Hansen, qui a déboursé la rondelette somme pour mettre la main sur la pièce de monnaie, l'une des plus rares et des plus prisées par les collectionneurs aux États-Unis.

Seuls 24 exemplaires de la 1894-S Barber Dime, le nom donné à la pièce, auraient été produits et seulement neuf de ces pièces existent toujours, selon la maison d'encan Stack’s Bowers Galleries, qui se spécialise dans les monnaies et les devises anciennes.

Dell Loy Hansen, qui est également propriétaire de l'équipe de soccer Real Salt Lake, qui évolue dans la Major League Soccer (MLS), est un avide collectionneur de pièces. Il travaille depuis plusieurs années à établir une collection qui inclurait un exemplaire de chaque pièce de monnaie produite par la United States Mint, l'équivalent de la Monnaie royale canadienne, de 1792 à aujourd'hui.

John Brush, président de la compagnie David Lawrence Rare Coins, accompagne Hansen et l'aide à garnir sa collection. Il était d'ailleurs présent à Chicago pour miser lui aussi sur la pièce de dix cents.

Lorsque tu mises un million de dollars sur une pièce, c'est très stressant. Tu as les mains moites, parce que c'est beaucoup d'argent explique-t-il.

[C'est] l'une des acquisitions les plus excitantes que nous ayons jamais faites. L'opportunité d'acquérir une pièce d'une rareté aussi légendaire est une chose à laquelle on ne peut que rêver en tant qu'enfant. John Brush, président de David Lawrence Rare Coins

La pièce en question porte le nom de Barber Dime parce qu'elle a été conçue par le graveur Charles E. Barber, qui a conçu plusieurs pièces pour la United States Mint.

Les 24 exemplaires de la pièce ont été produits à San Francisco le 9 juin 1894, selon le Professional Coin Grading Service (PCGS). L'agence, qui offre un service professionnel de classement, d’authentification, d’attribution et d’encapsulation de pièces, a certifié l'authenticité de celle achetée par Hansen.

John Brush affirme qu'il ne manque que six pièces de monnaie à Hansen pour compléter sa collection, mais qu'elles ne actuellement sont pas disponibles à la vente.