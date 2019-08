Aider les vétérans à se lancer en affaires

Les membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui se préparent à réintégrer la vie civile peuvent suivre une formation à l'Université de Regina, l'Opération Entrepreneur du prince de Galles, pour les aider dans la transition et lancer leur propre entreprise.

La formation d’une semaine offre aux vétérans et aux membres en transition des FAC un cours accéléré sur les éléments essentiels du monde des affaires.

Il s’agit d’une formation gratuite, donnée par des professeurs bénévoles.

La professeure associée à l’Université de Regina, la Dre Lisa Watson, est l’une des formatrices.

Je le fais depuis quelques années et cela compte toujours beaucoup pour moi.

C’est une belle occasion de redonner à des gens qui ont servi notre pays. Ils sont vraiment motivés et talentueux. C’est un plaisir d’être avec eux. Dre Lisa Watson

La Dre Lisa Watson est professeure associée à l'Université de Regina. Photo : Radio-Canada

Chaque groupe est composé de 20 futurs entrepreneurs de partout au pays qui arrivent avec une idée de projet d'affaires.

L’objectif est de les aider à se lancer dans une deuxième carrière dans le monde de l’entrepreneuriat, un domaine qui leur permet de mettre à profit les compétences acquises au cours de leur carrière de militaire tout en se concentrant sur une nouvelle mission : la réussite de leur propre entreprise.

Améliorer le coffre d’outils

Patrice Massé se prépare à se retirer de la vie militaire après y avoir consacré 34 années de sa vie.

Il admet que cette étape lui fait peur, mais il croit que cette formation va l’outiller pour la suite des choses.

Lorsqu’on est militaire, on sait ce qu’on doit porter tous les jours, on sait où on doit aller. Tout est un peu établi pour nous. Lorsqu’on quitte l’armée, c’est à nous de décider ce qu’on fait.

C’est un petit peu apeurant de faire la transition. Patrice Massé qui se prépare à la retraite du monde militaire

Il entend démarrer une entreprise qui offre des formations de premiers soins en milieu de travail.

