Le 435e Escadron de transport célèbre son 75e anniversaire avant un match de baseball

Les Goldeyes de Winnipeg ont souligné le 75e anniversaire du 435e Escadron de transport et de sauvetage lundi lors d’un défilé avant un match de baseball durant lequel les membres de l’escadron ont fait des sauts en parachute vers le stade.

Selon Natalie Wispinski, major du 435e Escadron, il s'agit d'un honneur de participer au match des Goldeyes à l’occasion de la célébration de cet anniversaire.

« [C’était] une soirée très importante pour nous, » a-t-elle déclaré.

L’escadron a été formé en 1944 à Gujrat en Inde. Selon Mme Wispinski, la mission de l’escadron a changé au fil des années : « Nos deux rôles principaux sont la recherche le sauvetage et le ravitaillement en vol des avions de chasse. »

« Comme l’équipe des Goldeyes, nous sommes une équipe de spécialistes dans laquelle chaque personne doit accomplir sa part de tâche pour le succès de toute mission, » a-t-elle dit.

Le 435e Escadron est le seul de la Force aérienne disposant de l’équipement et du personnel compétent nécessaires pour effectuer le ravitaillement en vol des chasseurs à l’appui des opérations et de l’instruction au pays et à l’étranger.

Lundi, les Goldeneyes ont perdu 8-5 devant les St. Paul Saints.