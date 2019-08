La plus ancienne webcam du monde sera bientôt éteinte après 25 ans d'activité

Elle a été installée à l’initiative de Jeff Schwartz et Dan Wong, à l’époque étudiants en informatique dans cette université.

C’était juste un petit projet , a expliqué Jeff Schwartz au média SFGate. Les gens ont aimé ça, alors nous l'avons continué.

La Fogcam sera débranchée le 30 août prochain, mais son site web restera en activité.

Selon Jeff Schwartz et Dan Wong, il est de plus en plus difficile de trouver un emplacement permettant à la caméra de fournir un bon angle de prise de vue.

L’université nous tolère, mais elle ne nous soutient pas vraiment , a indiqué Jeff Schwartz.

Un vestige des débuts d'Internet

L’idée de la Fogcam leur est venue en regardant les images filmées par une webcam installée en 1991 par des scientifiques de l’Université de Cambridge. Ces derniers voulaient vérifier le niveau de remplissage de la machine à café directement de leur bureau, sans avoir à se déplacer.

Cette première webcam au monde a été désactivée en 2001 après 10 ans de bons et loyaux services.