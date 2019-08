L'Agence des services frontaliers mène des arrestations à l'hippodrome de Vancouver

Un certain nombre de personnes ont été arrêtées lundi à l’hippodrome Hastings de Vancouver, car ils n’y étaient pas à l’emploi, selon Darren MacDonald, le directeur général du terrain de sport hippique.

Dans un communiqué, M. MacDonald explique voir été informé que des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont « escorté certaines personnes employées par divers propriétaires de chevaux ».

Il dit que ces personnes travaillaient « sous la supervision de plusieurs propriétaires de chevaux et d’entraîneurs ». Celles-ci étaient dans la zone adjacente à la piste de course, là où se trouvent les écuries.

Pour sa part, l’ASFC indique qu’elle « menait des enquêtes à l'hippodrome Hastings en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ». Elle dit prendre de telles mesures lorsqu’une infraction à la Loi est soupçonnée et refuse de donner plus de détails en raison de l'enquête en cours.