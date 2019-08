Rejet des soumissions pour la réfection du quai de L’Anse-au-Griffon à Gaspé

Lors de la rétrocession, Pêches et Océan Canada avait estimé les coûts à 1,5 million de dollars.

Mais la plus basse soumission avance des coûts de 2,5 millions de dollars, un montant trop élevé, selon le maire Daniel Côté.

Le village de l'Anse-au-Griffon. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le conseil municipal a donc décidé de rejeter les soumissions et de relancer l'appel d'offres.

C’est clair qu’on retourne en appel d’offres avant l’hiver , a-t-il indiqué. Pour espérer avoir des prix plus compétitifs, on va essayer d’être imaginatifs. On espère que les partenaires vont être d’accord avec le fait d’être un peu plus ouverts sur le type de matériaux, ce qui ferait baisser les coûts. Peut-être qu’on arrivera plus proche du 1,9 million que le fédéral nous a donné, auquel cas on pourrait aller de l’avant avec les travaux.

Les citoyens sont tannés, l’administration portuaire est tannée et nous aussi à la Ville, on est tannés. Daniel Côté, maire de Gaspé

Le quai de L'Anse-au-Griffon en hiver Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La Ville de Gaspé prévoyait que les travaux allaient commencer cet automne. Elle avait obtenu les autorisations environnementales de Québec pour amorcer la première phase.

Avec les informations de Bruno Lelièvre