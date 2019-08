Un premier groupe régional intéressé à acquérir Le Quotidien

Trium Médias est l'éditeur des journaux L'Étoile du Lac, le Lac-St-Jean et Le Nouvelles Hebdo de Dolbeau-Mistassini. Le groupe de presse commence les démarches pour estimer sa capacité financière afin d’assumer la possible acquisition du journal Le Quotidien.

Stéphanie Gagnon, l'une des deux propriétaires de Trium Médias, pense toutefois qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions.

On opère des hebdomadaires, ce n’est pas comme un quotidien. On a réussi à tirer un plan d’affaires qui est rentable, mais on est en train de vérifier si prendre en charge un quotidien est possible pour nous. Par contre, nous n'avons aucun intérêt à aller plus loin que les limites de la région. Le local fait notre succès.

Stéphanie Gagnon, copropriétaire Trium Médias