Des bénévoles restaurent les pierres tombales d'un cimetière vieux de 137 ans

Plus de 40 pierres tombales du cimetière luthérien de Grund située au nord de Baldur dans le sud-ouest du Manitoba ont été remplacées par un groupe de bénévoles qui souhaite redonner vie au site.

Le cimetière luthérien de Grund a été créé en 1882, sept ans avant la construction de l’église du même nom, située à proximité.

« Les socles étaient usées [...] de nombreuses pierres penchaient et d'autres étaient tombées », explique Don Gudnason, membre du conseil de l’église et résidant de la région depuis près de 70 ans.

Sous le poids de l’âge, « de nombreuses pierres penchaient et d'autres étaient tombées de leur socle ». Photo : Radio-Canada / Riley Laychuk/CBC

Grâce au travail de bénévoles et de personnes embauchés pour la cause ainsi qu'aux dons, le cimetière reprend progressivement vie, a souligné M. Gudnason.

Cet été, les bénévoles ont extrait des pierres tombales qui s'étaient enfoncées au fil des ans, réparé des socles, et restauré des noms qui s'estompaient ou qui étaient devenus illisibles avec le temps.

Le membre du conseil de l’église raconte que l’église et le cimetière ont joué un rôle clé dans la région. Les bénévoles reçoivent de l’aide de proches et de parents des défunts qui y sont enterrés résidant en Ontario, en Colombie-Britannique et même en Floride. « Vous seriez surpris de voir combien [d’ancêtres] sont enterrés dans ce cimetière », dit Don Gudnason qui y a lui aussi des membres de sa famille.

La plus ancienne église islandaise du Canada

L’Église luthérienne Grund Frelsis est considérée comme la plus ancienne Église luthérienne islandaise au Canada. Elle a été construite en 1889 par un groupe de bénévoles et de charpentiers locaux après que des colons islandais de Gimli se soient installés dans cette région.

À l’époque, elle était située dans ce qu’on appelait la communauté de Grund, un terme islandais qui se traduit vaguement par « plaine herbeuse » en français.

Aujourd’hui, à part l’église, il ne reste que des terres agricoles et quelques maisons éparpillées dans la région.

L’église tient toujours des services au printemps et en été pour une petite congrégation. Elle organise également des événements comme des mariages et des funérailles. En 2017, des vandales sont entrés par effraction dans l’église et ont endommagé plusieurs artefacts, dont une grande statue de Jésus, qui a ensuite été retrouvée dans la communauté de Glenboro puis réparée.

En 1990, l’église a été désignée site du patrimoine provincial. Le week-end dernier elle a organisé un service spécial afin de marquer son 130e anniversaire.

Les bénévoles espèrent réparer une vingtaine d'autres pierres tombales. Photo : Radio-Canada / Riley Laychuk/CBC

Les membres du conseil reçoivent des appels des personnes vivant aux États unis qui cherchent de l’information sur leurs d’ancêtres enterrés dans le cimetière et ses environs, note M. Gudnason.

Ça nous touche, dit-il; des gens dont vous n’avez jamais entendu parler, alors vous entendez le nom de famille et vous revenez en arrière pour retrouver le nom et bien sûr ils ont raison, ils ont [des ancêtres] ici. M. Gudnason, membre, conseil de l'église luthérienne de Grund

« Cela nous fait nous sentir bien et nous remercions ceux pour qui nous l’avons fait », dit-il.

M. Gudnason admet qu’il ne connaît pas le nombre exact de tombes dans la région, mais affirme qu’il y aurait des centaines de personnes enterrées dans le cimetière et ses environs.

Les bénévoles espèrent réparer une vingtaine d'autres pierres tombales.