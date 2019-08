Le Comité citoyen du transport de Trois-Rivières posera ses questions aux élus ce soir

Ils sont une dizaine de citoyens à s’être préparés et arriveront tôt à la séance du conseil pour être certains d’y avoir une place. C’est qu’ils analysent les trajets du nouveau circuit depuis près de six semaines et y ont décelé ce qu’ils qualifient de failles dans le système.

Hélène Gauron est responsable du Comité citoyen du transport de Trois-Rivières, elle aura en main une question bien ficelée qui concerne les stationnements au centre-ville.

Hélène Gauron a rassemblé une dizaine de citoyens qui testent depuis un mois le nouveau réseau de la STTR. Photo : Radio-Canada

Selon nos informations, la STTR serait associée avec la Ville pour que celle-ci restreigne les places de stationnement et augmente la tarification dans le but de favoriser le transport collectif. Croyez-vous que ces mesures coercitives soient efficaces pour encourager la population à utiliser le transport collectif et des commerçants à s’installer au centre-ville? Extrait d'une question qu’Hélène Gauron posera au conseil de ville mardi soir

Les autres membres du comité vont y aborder les problèmes de signalisation, les délais des trajets qui ont été prolongés et les transferts d’autobus qui se sont multipliés.

Le comité de citoyens a dans ses plans d’étudier tous les documents que la Société de transport de Trois-Rivières a produit au cours des dernières années et veut souligner les contradictions.