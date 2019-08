Illumi de Cavalia doit s'installer à Laval pour les cinq prochaines années

Le nouveau spectacle de Cavalia, Illumi – Féerie de lumières, sera lancé en novembre et devrait s'installer à Laval pour les cinq prochaines années. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le maire de Laval, Marc Demers, et le fondateur et directeur artistique de Cavalia, Normand Latourelle, ont dévoilé le projet mardi au siège social de l'entreprise.