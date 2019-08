Vandalisme sur la Véloroute de la Péninsule acadienne à Saint-Simon

Le Club VTT acadien dénonce ce qui a tout l'air d'un acte de vandalisme sur sa page Facebook.

Ils versent de l'huile sur le bois avant de faire des spins. Ils ont déjà brûlé le pont neuf, deux ans passés, en faisant la même chose. Si ce pont-là brûle, on va être coupés pour une bonne période de temps.

Des traces de pneus sur le petit pont de bois Photo : Radio-Canada

André Ouellette, un cycliste de Tracadie vient d'emprunter le petit pont de bois. Ce qu'il voit le désole.

J'avais vu ça sur Facebook, mais je voulais le voir par moi-même. C'est vraiment déplorable qu'il y ait encore des personnes aujourd'hui sur notre planète qui font toutes sortes de gâchis. Ce ne sont pas les membres de nos clubs, que ce soit de vélo ou de VTT.

Des cyclistes sur la véloroute, à Saint-Simon Photo : Radio-Canada

Comme bien d'autres, il craint que de pareils gestes finissent par causer un incendie sur le pont.