Cinq nouveaux logements d'urgence pour des familles de Regina

L'organisme à but non lucratif Silver Sage, qui offre des logements à prix modique à des Autochtones vivant en milieu urbain, a acquis et rénové ces maisons avec l'aide des gouvernements fédéral et provincial.

Pour la réalisation de ce projet, le gouvernement fédéral et la province ont conjointement accordé un financement de 800 000 $, et Silver Sage a de son côté fourni 460 000 $.

Silver Sage s'est associé à l’organisme Regina Treaty Status Indian Services pour fournir des services de soutien aux familles qui ont des problèmes de logement.

La PDG de l'organisme Regina Treaty Status Indian Services, Erica Beaudin, qui a bénéficié d’un logement d’urgence il y a 20 ans, se réjouit de l'inauguration de ces maisons. Photo : Radio-Canada / Trent Peppler

Pour la PDGprésidente-directrice générale de Regina Treaty Status Indian Services, Erica Beaudin, qui a elle-même bénéficié d’un logement d’urgence il y a une vingtaine d’années, ce type de service peut grandement améliorer la vie des familles dans le besoin.

Le fait que mes enfants avaient cet endroit sécuritaire pour jouer et dormir m'a permis de me concentrer sur d'autres aspects de notre vie afin de l'améliorer. J'ai donc pu retourner à l'université et continuer à travailler. Et voici où j’en suis maintenant , déclare-t-elle.

Ses trois enfants ont terminé leurs études postsecondaires et cherchent maintenant à acquérir leur propre maison.

Le président-directeur général de Silver Sage, Maynard Sonntag, estime que la mise en service de ces maisons constitue un pas de plus dans la lutte contre la pauvreté. Il croit cependant qu'il faut plus d'habitations de ce genre à Regina.

On a environ 300 personnes sur notre liste d'attente actuellement. Elles peuvent ne pas être toutes admissibles à ces logements, mais c'est le nombre de demandes qu'on a , explique-t-il.

L'organisme procédera à l’évaluation des demandes pour prioriser les besoins. Par exemple, une mère de famille monoparentale sera privilégiée par rapport à un jeune célibataire.

Les maisons sont situées dans différents quartiers de la ville, près des écoles et d’autres services publics. Le loyer de ces logements de trois chambres à coucher est fixé à 850 $.

Avec les informations de Adam Hunter , CBC News