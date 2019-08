Une année de construction pour la 12e saison de l'Agora des arts

Initialement prévus pour septembre, les travaux seront lancés en avril 2020 et vont durer près d'un an.

Ce report est dû à une « surchauffe » du secteur de la construction, ce qui a un impact sur les projets financés par le gouvernement, comme celui de l'Agora des arts.

Le directeur général de l'organisation, Réal Beauchamp, se veut toutefois rassurant, le projet n'est nullement menacé.

On ne se sent pas concerné par cette surchauffe, on ne l'a pas évaluée en Abitibi-Témiscamingue, elle n'est pas aussi importante que dans les grands centres comme Montréal, mais ça crée un retard. On prévoit être en chantier au printemps 2020 , dit-il.

Programmation artistique

La programmation est divisée en deux volets, soit le théâtre jeunesse/scolaire et les spectacles pour grand public.

Le volet jeunesse comprend la présentation de six spectacles. Nouveauté cette année, l'Agora des arts présentera des spectacles de théâtre pour les étudiants du Cégep et de l'Université.

La programmation de la 12e saison de l'Agora des Arts a été dévoilée le 20 août. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Parmi les spectacles pour le grand public, on note le passage de Le coeur en quatre, composé de Monique Fauteux et Louis Valois, deux membres du groupe Harmonium. Ils présenteront des chansons marquantes dans l'histoire du Québec, dont du Harmonium bien sûr, mais aussi du Gilles Valliquette et du Pierre Flynn, pour ne nommer que ceux-là.

Pour consulter la programmation complète de l'Agora des arts, visitez leur site au agoradesarts.com (Nouvelle fenêtre) .